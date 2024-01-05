Італія

Переговори між клубами продовжуються.

Центральний захисник Дженоа Раду Дрегушін продовжує перебувати у сфері інтересів лондонського Тоттенгема, який вже розпочав переговори щодо трансферу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Дискусії між клубами тривають, і, як очікуються, вони продовжаться на вихідних.

Тоттенгем вже узгодив із 21-річним румунським центрбеком умови особистого контракту, тож "шпорам" залишається домовитися лише з Дженоа.

За інформацією джерела, італійський клуб наполягає на гарантованій сумі в розмірі 30 мільйонів євро, тож Тоттенгем готує офіційну пропозицію.

У поточному сезоні Раду Дрегушін провів за Дженоа 21 поєдинок, в яких він забив два голи та віддав один асист.