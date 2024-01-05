Італія

Команда Альберто Джилардіно попсувала нерви кожному з представників бомонду італійської Серії A в цьому сезоні.

Італійська Серія A напередодні святкування Нового року встигла провести повноцінний тур за два дні й у такому ж самому стилі традиційно святкувала Різдво до цього. А потім у країні посеред тижня грали матчі 1/8 фіналу національного Кубка, тож розваг було вдосталь. І все це в підсумку привело нас до початку нового футбольного вікенду, розпочинати який у рамках дев’ятнадцятого туру мало протистояння на Ренато Далл'Ара поміж Болоньєю та генуезьким Дженоа.

Напевно, у цей вечір зустрічались дві найбільш складні для грандів команди країни, тож від їхньої гри, як і від зустрічі одноліток Альберто Джилардіно та Тіаго Мотти очікували справжньої битви. І якщо щодо кількості емоцій ще можна було якось прискіпатись до обидвох команд, то в плані непоступливості вони точно могли б дати фору всім іншим. Важка гра, за якою втім було доволі цікаво спостерігати.

А все тому, що господарі майже весь матч мали відіграватись за рахунком. Болонья звично потужно розпочала в атаці, але постріли Орсоліні та Калафіорі ні до чого не призвели через втручання Мартінеса на лінії воріт, а потім "грифони" раптового забили. Несподівано для воротаря Болоньї вилетів м’яч із-за спин захисників під час удару із штрафного від Гудмундссона з лівого флангу на 20 хвилині, після чого полетів у дальній кут.

Якимось дивовижним чином після цього Дженоа вдалось заколисати напад суперників і вони нічого не змогли протиставити аж до самого завершення першого тайму. Та й початок другої половини команді Мотти відверто не вдавався, тож довелось робити заміни та намагатись якось пересмикнути гру, яка відверто проходила на користь суперників через помірно невисокий темп.

Заміни від Болоньї в підсумку дійсно зіграли, бо Салемакерс активував лівий край нападу, після чого господарі почали стабільно постачати м’ячі до чужого штрафного. І тут треба відзначити Мартінеса, бо він неначе той лев боровся проти ударів суперників переважно з середньої відстані, але від того не менш небезпечних, однак і воротар Дженоа в підсумку був змушений капітулювати.

Болонья просто взяла кількістю створених гольових нагод та на завершення компенсованого часу Салемакерс спрямував простріл із лівого флангу штрафного на досвідченого Де Сільвестрі, а той із скупчення гравців у дотик поцілив під поперечину. Як не дивно, але й із такої ситуації генуезці могли вийти неушкодженими, якби Гудмундссону трохи пощастило під час виконання удару із штрафного перед чужими володіннями на останніх секундах. А так — м’яч поцілив у поперечину, тож нічия.

Руслан Маліновський відіграв цього разу повний матч, і оскільки Гудмундссон забрав у нього всі стандарти, то й відзначитись чимось яскравим було для українця дуже складно. Але він усе одно запам’ятався тим, що підставився під підкат Зіркзе на жовту картку, яка вибила нідерландця вже з наступної гри його команди.

До речі, Болонья наступний тур проведе в гостях у сардинського Кальярі, а генуезький Дженоа гратиме вдома проти Торіно.Болонья — Дженоа 1:1Де Сільвестрі, 90+6 — Гудмундссон, 20Равалья — Пош (Де Сільвестрі, 86), Лукумі, Калафіорі, Лікоянніс (Крістіансен, 54) — Фройлер, Моро (Ебішер, 53) — Орсоліні, Фаббіан, Урбанські (Салемакерс, 54) — Зіркзе.Мартінес — Дрегушин, Вольякко, Васкес (Маттурро, 84) — Сабеллі, Маліновський, Бадель, Френдруп, Мессіас (Гапс, 77) — Екубан (Ретегі, 69), Гудмундссон.Попередження: Пош, Зіркзе, Крістіансен — Васкес, Ретегі, Сабеллі