Італія

Гравця відкликатимуть з Олімпіакоса задля вояжу на інший бік Євразії.

Норвезький нападник Ола Сольбаккен свого часу був частиною Буде-Глімта, який наробив добрячого галасу в Лізі Європи УЄФА та настільки вразив самого Жозе Моурінью, що той радо запросив його до себе в склад італійської Роми в якості вільного агента, коли випала така нагода.

Однак за перші пів року виступів на Апеннінському півострові 25-річний виконавець не вразив місцевих уболівальників, тож улітку його віддали в оренду за 1,5 млн євро до грецького Олімпіакоса.

Відтоді норвежець відіграв усього 326 хвилин у дев’яти матчах, що змусило Рому ухвалити важке рішення про дострокове завершення його орендної угоди.

Однак і в Римі в Сольбаккені наразі не вбачають потреби, тож підготували для гравця черговий вояж закордон. Цього разу дуже далеко — до японської Урави Ред Даймондс.

Повідомляється, що клуби вже досягли домовленості щодо цього переходу, тож найближчим часом варто очікувати на офіційне оголошення.

Сольбаккен у складі Роми забив один гол та віддав дві гольові передачі в 15 матчах.