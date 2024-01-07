Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 19-го туру чемпіонату Італії, який пройде 7 січня і розпочнеться о 21:45.

У рамках чергового туру чемпіонату Італії Рома на своєму полі прийме Аталанту.

Рома — Аталанта

Неділя, 7 січня, 21:45, стадіон Олімпіко, Рим. Арбітр зустрічі — Джанлука Ауреліано

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью після поразки від Ювентуса у попередньому турі був розчарований та відправив меседж своїм футболістам. Він попросив віддати всі сили, щоб команда виклалася на повну та посіла місце у чемпіонаті, яке дозволить зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону, а також максимально далеко пройшла у кубкових змаганнях.

У Кубку Італії Ромі довелося докласти великих зусиль, щоб пройти Кремонезе (2:1). Перемога не була легкою, а догравав матч римський клуб без центральних захисників — португалець кинув усі сили на атаку, щоб вийти в наступну стадію, а також уникнути додаткових таймів по п'ятнадцять хвилин.

Аталанта також грала в Кубку Італії і без особливих труднощів здолала Сассуоло (3:1). Пропущений гол було забито на останній секунді гри. Гасперіні залишився задоволений проходом не лише через виступ своєї команди, а й на тлі сенсаційних результатів інших фаворитів.

До речі, дублем проти Сассуоло відзначився Де Кетеларе і вже з'явилися чутки, що, схоже, Аталанта викупить його у Мілана за суму приблизно 25 мільйонів євро.

За версією букмекерів, Рома — фаворит зустрічі: перемога римлян оцінюється коефіцієнтів 2.40, а перемога "богині" — 3.25. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.25.

Орієнтовні склади

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Челік – Крістенсен, Крістанте, Бове, Пеллегріні, Спінаццола – Дібала, Лукаку.

Аталанта: Карнесеккі – Скальвіні, Джимсіті, Колашинац – Дзаппакоста, Едерсон, де Роон, Руджері – Коопмейнерс – Де Кетеларе, Скамакка.

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