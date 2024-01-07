Торіно вдома обіграв Наполі, оформивши результат у другому таймі. Дуван Сапата віддав два асисти, а Паскуале Маццоккі отримав червону картку. 

Торіно — Наполі 3:0 

Голи: Санабрія, 43, Влашич, 52, Буонджорно, 66 

Торіно: Мілінкович-Савич -Джіджі (Сазонов, 76), Буонджорно, Родрігес — Белланова, Річчі, Ілич (Гінейтіс, 90), Лазаро — Влашич (Карамо, 90) — Санабрія (Сек, 90), Сапата (Пеллегрі, 76) 

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руй (Дзербін, 59) — Каюсте (Гаетано, 77), Лоботка, Зелінські (Маццоккі, 46) — Політано (Ліндстрем, 68), Распадорі (Сімеоне, 59), Кварацхелія 

Попередження: Зелінські, Жезус 

Видалення: Маццоккі 

Лаціо переграв Удінезе у виїзному матчі. Ближче до завершення матчу Матіас Весіно забив переможний гол і дозволив своїй команді виграти. 

Удінезе — Лаціо 1:2 

Голи: Волас, 59 — Пеллігріні, 12, Весіно, 76 

Удінезе: Окоє — Феррейра, Перес, Крістенсен (Товен, 83) — Ебоселе (Ехізібуе, 75), Ловрич (Девіс, 83), Волас, Паєро, Масіна (Камара, 46) — Перейра — Лукка (Саксесс, 67) 

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, Хіла (Романьйолі, 87), Пеллегріні (Лаццарі, 68) — Гендузі, Ровелла, Камада (Весіно, 46) — Ісаксен (Андерсон, 46), Кастельянос, Дзакканьї (Педро, 68) 

Попередження: Крістенсен, Паєро, Масіна, Феррейра, Перес — Камада, Хіла, Пеллегріні 