Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 січня 2024 року, 16:00.
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07 січня 2024, 18:19
У рамках дев'ятнадцятого туру італійської Серії А Емполі приймав Мілан на Стадіо Карло Кастеллані.
Мілан із дебютним голом Траоре у Серії А розгромив господарів.
Огляд матчу:
Емполі — Мілан 0:3
Голи: Лофтус-Чік, 11, Жиру, 31 (пен.), Траоре, 88
Попередження: Марін, 81 — Калабрія, 41, Хіменес, 54
Емполі: Капріле — Ебуехі (Ранокк'я, 28), Валюкевич, Ісмайлі, Луперто — Г'ясі, Грассі (Марін, 74), Малех — Бальданці (Канчельєрі, 57) — Капуто (Мальдіні, 74), Камб'ягі
Мілан: Меньян — Калабрія (Бартезагі, 70), К'єр (Габбія, 84), Ернандес, Флоренці (Хіменес, 35) — Лофтус-Чік (Муса, 70), Адлі, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау (Траоре, 84).