Італія

Завершився ще один матч 19 туру чемпіонату Італії.

У рамках дев'ятнадцятого туру італійської Серії А Емполі приймав Мілан на Стадіо Карло Кастеллані.

Гості досить швидко відкрили рахунок у матчі завдяки голу Лофтус-Чіка. Жиру з 11-метрової позначки подвоїв перевагу "россонері" ще у першому таймі. Довести рахунок до розгромного наприкінці матчу вдалося Траоре, який вийшов на поле з лави запасних. Для 19-річного івуарійця цей гол став дебютним у чемпіонаті Італії (раніше він забив у ворота Кальярі у Кубку країни).

Емполі — Мілан 0:3

Голи: Лофтус-Чік, 11, Жиру, 31 (пен.), Траоре, 88

Попередження: Марін, 81 — Калабрія, 41, Хіменес, 54

Емполі: Капріле — Ебуехі (Ранокк'я, 28), Валюкевич, Ісмайлі, Луперто — Г'ясі, Грассі (Марін, 74), Малех — Бальданці (Канчельєрі, 57) — Капуто (Мальдіні, 74), Камб'ягі

Мілан: Меньян — Калабрія (Бартезагі, 70), К'єр (Габбія, 84), Ернандес, Флоренці (Хіменес, 35) — Лофтус-Чік (Муса, 70), Адлі, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау (Траоре, 84)