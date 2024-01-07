Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 січня 2024 року, 16:00.
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07 січня 2024, 18:45
Торіно вдома обіграв Наполі, оформивши результат у другому таймі. Дуван Сапата віддав два асисти, а Паскуале Маццоккі отримав червону картку.
Огляд матчу:
Торіно — Наполі 3:0
Голи: Санабрія, 43, Влашич, 52, Буонджорно, 66
Торіно: Мілінкович-Савич -Джіджі (Сазонов, 76), Буонджорно, Родрігес — Белланова, Річчі, Ілич (Гінейтіс, 90), Лазаро — Влашич (Карамо, 90) — Санабрія (Сек, 90), Сапата (Пеллегрі, 76)
Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руй (Дзербін, 59) — Каюсте (Гаетано, 77), Лоботка, Зелінські (Маццоккі, 46) — Політано (Ліндстрем, 68), Распадорі (Сімеоне, 59), Кварацхелія
Попередження: Зелінські, Жезус
Видалення: Маццоккі.