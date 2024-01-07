Італія

Тренер прокоментував виступи своєї команди у турнірі.

Мауріціо Саррі прокоментував виступи Лаціо у Кубку Італії та поділився думками щодо турніру - повідомляє DAZN.

"Я задоволений тим, як хлопці відреагували на такі ситуації, як гол, який ми пропустили у матчі проти Удінезе, і продемонстрували правильний дух, не дозволивши опоненту створити реальні можливості.

Ніколо Ровелла краще грає в обороні, і я не очікував, що він так часто відбиратиме м’яч. Коли справа доходить до гри позаду, у нього є певний запас для вдосконалення. Я задоволений тими, хто вийшов з лави запасних, ми зняли Густава Ісаксена через можливе пошкодження, а Даічі Камада отримав жовту картку.

Чіро Іммобіле та Луїс Альберто пройдуть тести, щонайбільше вони повернуться до групових тренувань у вівторок. Ісаксен і Маттіа Дзакканьї сьогодні мали проблеми, тож ми подивимося на їхнє самопочуття.

Мені взагалі не подобається формат Кубка Італії, це всі знають. Ми навіть не дуже зацікавлені в проходженні до наступного раунду, але нас цікавить дербі, тому що воно багато значить для наших вболівальників".

У чвертьфіналі Кубка Італії Лаціо зіграє з Ромою.