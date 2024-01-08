Італія

Форвард хоче грати виключно в найвищих дивізіонах.

Італійський нападник Андреа Белотті тривалий час за ходом виступів у складі Торіно перебував на передньому плані уваги великих клубів, але, коли його трансфер до Роми таки стався, продемонструвати власні здібності належним чином футболіст так і не зумів.

Тим часом гравцю вже виповнилось 30 років, тож перед ним постає нагальне питання отримання ігрової практики.

19 матчів (951 хвилин), шість голів та дві гольові — не той доробок, на який розраховував сам Белотті в поточній кампанії.

Під час зимового трансферного вікна в гравця є можливість перейти до іншої команди на правах оренди й там отримувати ігрову практику.

Белотті вже отримав дві пропозиції від Палермо та Комо, однак його відповідь на них була однозначною — жодного пониження за рангом до рівня Серії B.