Італія

"Россонері" хочуть пидбати одного з двох центрбеків.

Мілан хоче підписати центрального захисника у січні, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, "россонери" цікавляться Раду Дрегушіном з Дженоа та Алессандро Бонджорно з Торіно.

Мілан вже контактував із оточенням Дрегушіна. У той же час фаворитом у боротьбі за 21-річного румуна залишається Тоттенгем.

До будь-якої угоди Мілан спробує включити форварда Лоренцо Коломбо, який виступає за Монцу на правах оренди.

Цього сезону Бонджорно провів 19 матчів, а Дрегушін — 19.