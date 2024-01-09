Скандальний форвард може залишити Адана Демірспор.
Маріо Балотеллі, Getty Images
09 січня 2024, 07:53
Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі в зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку та залишити чемпіонат Туреччини. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 33-річний італієць мріє повернутися на батьківщину, в Італію.
Наразі про можливі варіанти продовження кар'єри Балотеллі не повідомляється.
У поточному сезоні італійський форвард провів за Адану п'ять матчів, в яких він забив три голи.