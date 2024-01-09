Італія

Скандальний форвард може залишити Адана Демірспор.

Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі в зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку та залишити чемпіонат Туреччини. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 33-річний італієць мріє повернутися на батьківщину, в Італію.

Наразі про можливі варіанти продовження кар'єри Балотеллі не повідомляється.

У поточному сезоні італійський форвард провів за Адану п'ять матчів, в яких він забив три голи.