Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 9 січня 2024 року, 22:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка Італії Фіорентина здобула важку перемогу над Болоньєю в серії пенальті.

Цілком рівний матч. Обидві команди не хотіли поступатись, через що боротьба була запеклою, а гольові моменти виявились лише побічним чинником для неї.

У підсумку, ані в основний час, ані в додатковий, забитих м’ячів ми не побачили, тож на допомогу прийшла серія пенальті, у якій гості схибили на останньому ударі в основній частині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Болонья 0:0 (5:4 – пен.) в 1/4 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Фіорентина — Болонья 0:0 (5:4 – пен.)

Фіорентина: Крістенсен — Кайоде, Міленкович, Мартінес Куарта (Міна, 110), Раньєрі — Лопес, Дункан (Мандрагора, 72) — Іконе (Нзола, 60), Барак (Бонавентура, 60), Бірагі (Парізі, 72) — Бельтран (Артур, 77).

Болонья: Скорупські — Пош, Бейкема, Лукумі (Калафіорі, 87), Крістіансен — Фройлер, Ебішер (Моро, 87) — Фергюсон, Орсоліні, Салемакерс — Зіркзе.

Попередження: Бонавентура, 116 — Фергюсон, 89, Салемакерс, 109