Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Кубка Італії, який пройде 10 січня і розпочнеться о 22:00.

У чвертьфіналі Кубка Італії між собою зіграють Мілан та Аталанта.

Мілан — Аталанта

Середа, 10 січня, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Марко Ді Белло

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У попередньому турі Мілан розгромив Емполі (3:0), і ця перемога припала вчасно. Особливо на тлі чуток, що може бути звільнений головний тренер Стефано Піолі. Очікується, що у поєдинку проти Аталанти буде суміш основних гравців та резервних.

Очікується, що у стартовому складі вийде Лука Йович. У грудні серб проявив себе досить непогано. Також, незважаючи на десятий гол цього сезону за Мілан, Піолі, ймовірно, вирішить поберегти Олів'є Жиру.

Щодо Аталанти, то колектив Гасперіні ефектно обіграв Сассуоло (3:1) у Кубку, а потім зіграв унічию проти Роми (1:1) у Римі. Зазначимо хорошу форму Де Кетеларе, який у грі проти Сассуоло записав на свій рахунок дубль та результативний пас.

Очікується, що Аталанта буде мотивованою у Кубку Італії та виставить більш основний склад, ніж Мілан.

Проте, за версією букмекерів, фаворитом зустрічі є "россонері": їх прохід оцінюється коефіцієнтом 1.66, а прохід "богині" — 2.31.

Орієнтовні склади

Мілан: Міранте – Калабрія, Кьяєр, Ернандес, Хіменес – Лофтус-Чік, Адлі, Рейндерс – Пулішич, Йович, Леау.

Аталанта: Муссо – Скальвіні, Джимсіті, Колашинац – Гольм – де Роон, Коопемейнерс, Дзаппакоста – миранчук, Скамакка, Пашалич.

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