Італія

Андалузький колектив оголосив про прибуття новачка.

Французький півзахисник камерунського походження Люсьєн Агуме долучився до структури міланського Інтера ще влітку 2019 року в зовсім юному віці, але відтоді назбирав лише чотири матчі за "дорослу" команду, тоді як більшість часу провів у орендах у Спеції, Берсті та Труа.

У підсумку, після однієї появи на полі тривалістю чотири хвилини в поточній кампанії 21-річний виконавець відправився підкорювати нові горизонти.

Андалузька Севілья запропонувала "зміям" оренду гравця до завершення кампанії та залишила за собою право на його повноцінний трансфер.

Така опція коштуватиме "нервіонцям" 8 млн євро, тоді як Інтер залишить за собою право на зворотне придбання француза.

За Севілью Агуме гратиме під №42.