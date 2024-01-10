Італія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють римські Лаціо та Рома.

Римські Лаціо та Рома на Стадіо Олімпіко розіграють поміж собою перепустку до півфіналу Кубка Італії.

Мауріціо Саррі, після перемоги над фріульським Удінезе (2:1), залучив до стартового складу Мандаса до рамки воріт, тоді як Лаццарі та Романьолі зіграють у лінії захисту, Катальді та Весіно долучаться до центрального трикутника, а Андерсон повернеться на правий фланг атаки.

Жозе Моурінью, на тлі нічиєї проти бергамаської Аталанти (1:1), використав із перших хвилин Гейсена в трійці центральних захисників, тоді як Паредес повернувся до центру поля.

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Патрік, Романьолі, Марушич — Гендузі, Катальді, Весіно — Андерсон, Кастельянос, Дзакканьї.

Запасні: Сепе, Магро, Пеллегріні, Казале, Хісай, Гіла, Камада, Луїс Альберто, Башич, Ровелла, Педро, Ісаксен, Фернандес.



Рома: Патрісіу — Крістенсен, Манчіні, Гейсен — Карсдорп, Крістанте, Паредес, Бове, Залевські — Дібала, Лукаку.

Запасні: Беллуччі, Свілар, Льоренте, Челік, Кумбулла, Спінаццола, Пеллегріні, Пагано, Пісіллі, Белотті, Азмун, Ель Шаараві.



Гра Лаціо — Рома почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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