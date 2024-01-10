Італія

Флорін Манеа підтвердив, що його клієнт приєднається до "шпор".

Напередодні стало відомо про те, що центральний захисник Дженоа Раду Дрегушін незабаром стане новим гравцем лондонського Тоттенгема.

Агент 21-річного румуна, Флорін Манеа, підтвердив інформацію про те, що "шпорам" вдалося виграти конкуренцію в мюнхенської Баварії у боротьбі за його клієнта.

"Все готово. Ми летимо до Лондона, після медогляду це буде офіційно. Сьогодні вранці, о 8 годині, рішення було прийнято. Ми були сповнені рішучості приєднатися до Тоттенгема, але пропозиція надійшла й від Баварії. І ми зупинилися на місці, коли вже їхали в аеропорт.

Я сказав, що ми повинні добре подумати та оцінити все. Я не можу повірити, що ми відмовили Баварії. Але таке рішення. Ми прийняли його з Раду та його родиною. Я повідомив Баварії про це рішення. Можливо, в майбутньому ми потрапимо туди. Ми засмучені тим, що довелося відмовити Баварії...

Але цього хотіли Раду та його родина. Він щасливий. Ми їдемо в Тоттенгем. Я прийняв рішення вранці. Важко зробити такий вибір. Баварія дуже хотіла його, але офіційна пропозиція надійшла вчора ввечері. Баварія давала більше грошей, але Раду сказав, що це правильний крок у його кар’єрі.

Його також хотіли підписати Наполі та Мілан, проте він змалку хотів грати в Прем’єр-лізі", — цитує слова агента Дрегушіна gsp.ro.

У поточному сезоні Раду Дрегушін провів за Дженоа 21 поєдинок, в яких він забив два голи та віддав один асист.