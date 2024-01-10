Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 10 січня 2024 року, 19:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка Італії Лаціо в шаленому римському дербі здобув перемогу над Ромою та пробився до наступного раунду турніру.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Маттіа Дзакканьї, який реалізував пенальті на 51-ій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Рома в 1/4 фіналу Кубка Італії-2023/24:



Лаціо — Рома 1:0

Гол: Дзакканьї, 51 (пен.)



Лаціо: Мандас — Лаццарі (Лук. Пеллегріні, 68), Патрік, Романьолі, Марушич — Гендузі, Катальді (Ровелла, 67), Весіно — Андерсон, Кастельянос (Ісаксен, 77), Дзакканьї (Педро, 67).



Рома: Патрісіу — Крістенсен, Манчіні, Гейсен (Белотті, 80) — Карсдорп (Азмун, 58), Крістанте, Паредес, Бове (Еь Шаараві, 75), Залевські (Спінаццола, 58) — Дібала (Лор. Пеллегріні, 46), Лукаку.



Попередження: Кастельянос, Гендузі, Лук. Пеллегріні, Педро — Крістанте, Манчіні



На 90+6-й хвилині був вилучений Педро Родрігес (Лаціо) (друге попередження).

На 90+10-й хвилині був вилучений Сердар Азмун (Рома) (неспортивна поведінка).