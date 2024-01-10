Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 10 січня 2024 року, 19:00.
Лаціо — Рома, getty images
10 січня 2024, 22:22
У рамках чвертьфіналу Кубка Італії Лаціо в шаленому римському дербі здобув перемогу над Ромою та пробився до наступного раунду турніру.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Маттіа Дзакканьї, який реалізував пенальті на 51-ій хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Рома в 1/4 фіналу Кубка Італії-2023/24:
Лаціо — Рома 1:0
Гол: Дзакканьї, 51 (пен.)
Лаціо: Мандас — Лаццарі (Лук. Пеллегріні, 68), Патрік, Романьолі, Марушич — Гендузі, Катальді (Ровелла, 67), Весіно — Андерсон, Кастельянос (Ісаксен, 77), Дзакканьї (Педро, 67).
Рома: Патрісіу — Крістенсен, Манчіні, Гейсен (Белотті, 80) — Карсдорп (Азмун, 58), Крістанте, Паредес, Бове (Еь Шаараві, 75), Залевські (Спінаццола, 58) — Дібала (Лор. Пеллегріні, 46), Лукаку.
Попередження: Кастельянос, Гендузі, Лук. Пеллегріні, Педро — Крістанте, Манчіні
На 90+6-й хвилині був вилучений Педро Родрігес (Лаціо) (друге попередження).
На 90+10-й хвилині був вилучений Сердар Азмун (Рома) (неспортивна поведінка).