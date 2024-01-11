Італія

Бергамаски вийшли до півфіналу турніру.

У рамках чвертьфіналу Кубка Італії Мілан на Сан-Сіро приймав Аталанту.

Господарі поля повели у рахунку наприкінці першого тайму завдяки зусиллям Рафаеля Леау, проте ще до перерви бергамаскам вдалося повернути паритет на табло після гола Тена Копмейнерса.

На 59-ій хвилині цього протистояння Аталанта повела в рахунку, тоді як Копмейнерс оформив дубль. Нідерландець успішно реалізував пенальті та у підсумку вивів свою команду до півфіналу Кубка Італії.

Мілан — Аталанта 1:2

Голи: Леау, 45 — Копмейнерс, 45+2, 59 (пен.)

Мілан: Меньян — Калабрія (Шиміч, 62), Габбія (К'єр, 40), Тео Ернандес, Хіменес (Терраччано, 61) — Муса, Рейндерс (Адлі, 73) — Пулішич, Лофтус-Чік (Жиру, 73), Леау — Йович

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Гін, 86), Джимсіті, Колашинац — Гольм, де Рон (Пашалич, 42), Копмейнерс (Муріель, 86), Едерсон, Руджері (Дзаппакоста, 78) — міранчук, Де Кетеларе (Скамакка, 78)

Попередження: Тео Ернандес, Леау — Едерсон