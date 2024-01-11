Італія

Іспанець може продовжити кар'єру у Серії А.

Рома планує підписати півзахисника Барселони Оріоля Ромеу, повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, римський клуб хоче підписати досвідченого хавбека вже цієї зими.

Ромеу є вихованцем Барселони. Він повернувся до каталонського клубу минулого літа.

Діючий контракт гравця із клубом розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Ромеу провів за Барселону 20 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.