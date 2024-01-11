Італія

Де Лаурентіс хоче зміцнити команду взимку.

Наполі працює над придбанням півзахисника Борнмута Хамеда Траоре. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, "партенопейці" хочуть підписати івуарійця якнайшвидше. Головний тренер Наполі Вальтер Маццаррі цінує тактичну гнучкість гравця та його знання італійського футболу (раніше футболіст виступав у складі Сассуоло).

Зазначається, що інтерес до 23-річного півзахисника також виявляють Мілан та Рома.

Хамед Траоре приєднався до Борнмута в січні 2023 року спочатку на правах оренди. Влітку, футболіст був остаточно викуплений "вишнями" у Сассуоло за 25.6 млн. євро.

Цього сезону, Траоре відіграв за англійський клуб 181 хвилину та забив один гол.