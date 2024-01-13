Італія

Професіонал.

Головний тренер римської Роми Жозе Моурінью висловився з приводу свого підходу до робочого процесу. Його слова наводить Football Italia.

"Я в Римі вже два роки і п'ять місяців і є єдиною людиною, яка за цей час не пропустила жодного тренування. Для мене не існує хвороб чи поганого настрою.

Кілька місяців тому мені знадобився один день для однієї ситуації, про яку я не маю розповідати. Я повідомив про це директору та власникам, і ми вирішили, що день після дербі – хороший день. Я був відсутній у Римі 15 годин. Мені здається безглуздим виправдовувати це.

Я не приймаю, коли мій професіоналізм та гідність, моє ставлення до роботи, ставиться під сумнів. Якщо є ідеальний приклад професіоналізму, то це я. Я не пропустив жодного матчу за більш ніж 20 років тренерської кар'єри", — заявив "Особливий".

Рома в двадцятому турі італійської Серії A, на Сан Сіро гостюватиме у Мілана. Матч відбудеться 14 січня о 21:45 за київським часом.