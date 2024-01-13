Італія

Завершилися перші два поєдинки 20 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцятого туру італійської Серії А у суботу, 13 січня, відбулися ще два поєдинки: Торіно гостював у Дженоа, а Наполі приймав Салернітану.

Жодна з команд не зуміла порадувати глядачів результативними ударами. Таким чином, Дженоа вдалося продовжити свою домашню серію без поразок у турнірі до шести матчів.

Дженоа — Торіно 0:0

Попередження: Де Вінтер, 43, Маліновський, 77, Мартін, 80 — Влашич, 16, Бонджорно, 81

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Вольякко, 87), Маліновський, Бадель (Стротман, 87), Мессіас (Френдруп, 70), Мартін (Гапс, 82) — Ретегі, Гудмундссон

Торіно: Мілінкович-Савич — Джіджі (Сазонов, 83), Бонджорно, Родрігес — Белланова, Річчі, Влашич (Тамез, 61), Ілич, Лазаро (Войвода, 83) — Сапата (Пеллегрі, 66), Санабрія

Неаполітанці у вольовому стилі впоралися з Салернітаною. Рахунок у матчі відкрив Кандрева, а ще у першому таймі Політано з пенальті відновив паритет. Три очки господарям поля приніс пізній гол Ррахмані.

Наполі — Салернітана 2:1

Голи: Політано, 45+4 (пен.), Ррахмані, 90+6 — Кандрева, 29

Попередження: Каюсте, 34, Ррахмані, 90+6, Кварацхелія, 90+10 — Леговські, 43, Брадарич, 90+5

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Каюсте (Демме, 77), Лоботка, Гаетано (Распадорі, 56) — Політано (Дзербін, 66), Сімеоне, Кварацхелія

Салернітана: Очоа — Д'ємбер (Данилюк, 84), Фасіо, Ловато — Самбія (Бронн, 90+1), Леговські (П'єроцці, 66), Мартегані, Брадарич — Кандрева, Чауна — Сімі (Іквуемесі, 90+2)