Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 13 січня 2024 року, 16:00.
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13 січня 2024, 19:50
Неаполітанці у вольовому стилі впоралися з Салернітаною.
Рахунок у матчі відкрив Кандрева, а ще у першому таймі Політано з пенальті відновив паритет. Три очки господарям поля приніс пізній гол Ррахмані.
Огляд матчу:
Наполі — Салернітана 2:1
Голи: Політано, 45+4 (пен.), Ррахмані, 90+6 — Кандрева, 29
Попередження: Каюсте, 34, Ррахмані, 90+6, Кварацхелія, 90+10 — Леговські, 43, Брадарич, 90+5
Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Каюсте (Демме, 77), Лоботка, Гаетано (Распадорі, 56) — Політано (Дзербін, 66), Сімеоне, Кварацхелія
Салернітана: Очоа — Д'ємбер (Данилюк, 84), Фасіо, Ловато — Самбія (Бронн, 90+1), Леговські (П'єроцці, 66), Мартегані, Брадарич — Кандрева, Чауна — Сімі (Іквуемесі, 90+2).