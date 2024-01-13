Гості без особливих зусиль розібралися з господарями у черговому турі чемпіонату Італії.
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13 січня 2024, 23:50
У рамках двадцятого туру італійської Серії А Монца на своєму полі приймала Інтер.
Гості без проблем здолали господарів, відправивши до їхніх воріт п'ять голів. Монца зуміла відповісти лише один раз – на 69-й хвилині Пессіна реалізував пенальті.
Монца — Інтер 1:5
Голи: Пессіна 69 (пен.) – Чалханоглу 12 (пен.), 60, Лаутаро Мартінес 14, 84 (пен.), Тюрам 88.
Монца: Соррентіно, Д'Амброзіо (Марі 70), Гальярдіні, Кальдірола, Перейра (Бірінделлі 57), Пессіна (Акпа Акпро 79), Бондо (Кірьякопулос 57), Чуррія (Коломбо 57), Кольпані, Мота, В. Карбоні.
Інтер: Зоммер, Павар (Біссек 82), Де Фрай, А. Бастоні (Ачербі 71), Дарміан, Чалханоглу (Фраттезі 61), Барелла (Асллані 61), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 71), Тюрам, Лаутаро Мартінес.
Попередження: Кольпані 5, Бірінделлі 70 — Чалханоглу 58, Павар 77.