Італія

Головне щоб результат турбував, якого останнім часом немає.

Напередодні центрального матчу 20-го туру італійської Серії А між Міланом та Ромою, головний тренер "россонері" Стефано Піолі прокоментував критику на свою адресу. Його слова наводить журналіст Альфредо Педулла.

"Мене не турбує критика.

З першого дня я зосередився на роботі і на тому, щоб гравці проявляли себе найкращим чином. Ми великий клуб і коли результати не відповідають нашим можливостям, нас критикують. Це не те, що забирає у мене сили.Ми намагаємося працювати над покращенням, я бачу велику відповідальність у гравцях.

Моурінью — топ-тренер. Він розумний, проникливий і перед певними матчами завжди підносить своїх суперників, щоб створити додатковий тиск.

Рома оранізована команда. Вони дуже добре справляються з "мертвими" м'ячами, і нам потрібно показати чудову гру, щоб здобути перемогу", — заявив італієць.

На даний момент Мілан посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Підопічні Піолі набрали 39 пунктів після 19 турів. Відставання команди від лідируючого Інтера складає 12 очок, проте "неррадзурі" зіграли на одну гру більше. Також "росонері" вибули з Ліги чемпіонів, посівши третє місце у групі та Кубку Італії програвши у 1/4 фіналу Аталанті (1:2).

Матч Мілан — Рома відбудеться 14 січня, о 21:45.