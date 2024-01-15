Італія

Форвард не потрапляє до стартового складу.

Румунський нападник італійського Дженоа Георге Пушкаш має доволі символічне та культове прізвище в футбольному світі й на цьому його щастя в професійній кар’єрі, схоже, себе вичерпало.

27-річний виконавець має за плечима виступи за безліч клубів у різних кутках Європи, і здебільшого проводить час у оренді.

Генуезький Дженоа влітку минулого року вирішив придбати його за 3 млн євро в англійського Редінга, що становило менше половини від вартості його попереднього трансферу, однак за першу частину сезону гравець відіграв тільки 10 матчів (283 хвилини) та зробив один гольовий пас, тож вважатись основним у Альберто Джилардіно точно не може.

Саме тому "грифони" наразі займаються пошуком клубу для оренди для свого футболіста, і, здається, знайшли гідний варіант.

Барі, що нині виступає в другому за силою італійському дивізіоні веде перемовини щодо угоди до завершення сезону.

Нагадаємо, що Пушкаш устиг пограти за румунські Біхор та Ліберті з міста Орадеа, міланський Інтер, той-таки Барі, Беневенто, Новару, Палермо та Пізу.