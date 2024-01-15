Італія

Хто відмовиться від саудівських грошей?

Головний тренер Саудівської Аравії Роберто Манчіні розповів, чи шкодує він про відхід зі збірної Італії. Наводить слова італійця Football Italia.

"Я не шкодую про відхід зі збірної Італії. Сумно, коли таке трапляється: іноді тренера звільняють, іноді він сам йде у відставку.

Разом з футболістами ми досягли історичного успіху, але настає момент коли треба йти. Я був дуже щасливий перебувати у збірній Італії, я б із радістю залишився ще на десять років. Але я також щасливий у Саудівській Аравії, навіть якщо це справді важка робота. Мені вдалося вивчити лише кілька слів арабською", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, у 2021 році, на чолі Роберто Манчіні збірна Італії вперше з 1968 року та загалом вдруге в історії стала чемпіоном Європи.