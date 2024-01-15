Італія

Міланський клуб націлений на захисника.

Мілан спробує підписати Алессандро Бонджорно, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, Торіно вже відхилив першу пропозицію про трансфер гравця.

Очікується, що найближчими днями Мілан зробить нову спробу підписати гравця. Туринський клуб оцінює Алессандро в 40 мільйонів євро, але міланці спробують збити ціну, включивши в угоду 21-річного нападника Лоренцо Коломбо.

У поточному сезоні Серії А Бонджорно провів 17 матчів, у яких забив 3 голи.