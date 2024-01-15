Італія

У Наполі незадоволені цією подією.

Пйотр Зеліньскі вирішив не продовжувати контракт із Наполі та влітку перейти в Інтер на правах вільного агента, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, він уже погодив із "нерадзуррі" трирічну угоду із зарплатою 4,5 млн євро на сезон.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розглядає варіант позбавлення поляка ігрової практики. Зеліньскі може більше не з'явитися на полі у матчах за Наполі до кінця сезону.

У сезоні-2023/24 Пйотр провів 24 матчі за Наполі, забив 3 м'ячі і віддав 3 асисти.