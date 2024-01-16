Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 15 січня 2024 року, 21:45.

У рамках 20-го туру італійської Серії А Аталанта здобула нищівну перемогу над Фрозіноне, який веде боротьбу за збереження прописки в вищому дивізіоні країни.

Команда Джан П'єро Гасперіні на власному полі відправила у ворота гостей п'ять "сухих" м'ячів, причому всі голи записали на свій рахунок різні виконавці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Фрозіноне в 20 турі італійської Серії A-2023/24:

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Аталанта - Фрозіноне 5:0

Голи: Копмейнерс 8 (пен.), Едерсон 13, Де Кетеларе 14, Дзаппакоста 83, Холм 90.

Аталанта: Карнезеккі, Джимсіті, Скальвіні, Колашинац (Хієн 54), Холм, Де Роон, Копмейнерс, Руджері (Дзаппакоста 54), Едерсон (Пашалич 81), Де Кетеларе (Міранчук 63), Скамакка (Муріель 62).

Фрозіноне: Тураті, Лірола (Гедьєміс 46), Боніфаці, Околі, Лусуарді (С. Романьолі 46), Маццителлі (Бурабія 75), Харруї (Геллі 46), Брешіаніні, Барренечеа, Хеддіра, Суле (Iбрагимович 84).

Попередження: С. Романьолі 46.