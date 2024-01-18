Італія

Гравці допомагатимуть рятувати команду від вильоту.

За підсумками першої частини сезону італійської Серії A в Салернітани є помітні проблеми в боротьбі за збереження прописки в "елітному" дивізіоні.

"Морські коники" розташовуються на останній сходинці, тому час, що відведений під зимове трансферне вікно, намагаються використати якомога ефективніше на ринку переходів.

І навряд чи бюджет клубу дозволятиме підписувати високоякісних виконавців на постійній основі з подібним положенням у турнірній таблиці, проте щодо оренд перспективних виконавців Салернітана завжди може домовитись.

Так сталось цього разу у випадках із хорватським центральним захисником римського Лаціо Тома Башичем та італійським фланговим захисником Наполі Алессандро Дзанолі.

Обом футболістам запропонували короткостроковий контракт до завершення сезону й вони радо подались за отриманням ігрової практики.

27-річний Башич у цьому сезоні відіграв лише дев’ять хвилин у Кубку, тоді як Дзанолі провів загалом 142 хвилин в шести матчах.

Після завершення дій угод про оренду обидва футболісти повернуться до своїх базових клубів.