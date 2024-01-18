Італія

Для порятунку від вильоту підійдуть будь-які кадри.

Італійська Салернітана продовжує боротьбу за виживання в Серії A, і саме тому "морські коники" дуже активно працюють на зимовому трансферному ринку.

У першу чергу — над посиленням власного захисту, бо 40 пропущених м’ячів за 20 матчів у жодному разі не є задовільним показником для клубу, який встановлює перед собою подібні завдання.

Два свіжих трансфери в цьому напрямку Салернітана вже зробила, забравши до себе на правах оренди захисників Лаціо та Наполі, а ще одне підсилення клуб може отримати вже незабаром.

Ідеться про німецького центрального захисника Жерома Боатенга, який після відходу із французького Ліона влітку 2023 року так і не знайшов собі новий клуб.

Повідомляється, що в трансфері зацікавлений особисто головний тренер Філіппо Індзагі, проте сьогодні, 18 січня, має відбутись вирішальна нарада керівників клубу, за підсумком якої ухвалять рішення щодо перемовин із 35-річним виконавцем.

Боатенг у свої кар’єрі пограв за берлінську Герту, Гамбург, англійський Манчестер Сіті, мюнхенську Баварію та Ліон.