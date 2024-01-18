Італія

"Нерадзуррі" проводять потужний сезон.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про розіграш Суперкубку Італії-2024. Його слова наводить Football Italia.

"Суперкубок – це перша ціль сезону. Інтер вигравав його в останні два роки. Ми хочемо виграти цей трофей знову. Ми зробимо все, що в наших силах.

Зараз всі думки команди сконцентровані лише на грі з Лаціо. Я спокійний, у Інтера ті самі амбіції, що й у Лаціо, Наполі та Фіорентини. Завтра ми зустрінемося з командою, яка не мала поразок у останніх п'яти матчах. Подібні серії завжди непросто перервати", — сказав Індзагі.

19 січня, міланський Інтер проведе півфінальний матч нового формату Суперкубка Італії проти римського Лаціо. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.