Італія

Гравець звернувся до вболівальників.

Англійський центральний захисник італійської Роми Кріс Смоллінг улітку минулого року продовжив своє заплановане перебування в столиці Італії ще на один сезон, однак у поточній кампанії досі майже не грав.

Провину за це можна покладати на тендиніт — запалення тканин сухожилля, що завдає 34-річному виконавцю значного дискомфорту під час руху.

На тлі тривалої відсутності почали з’являтись чутки, що "джаллороссі" та гравець прагнуть розірвати стосунки достроково, і ще більше тиск на гравця зріс одразу після новини про відставку головного тренера Жозе Моурінью.

У підсумку, сам Смоллінг був змушений реагувати на останні події та звернувся до вболівальників за допомогою соціальних мереж.

"Від моменту мого приходу до Роми в 2019 році, моя відданість і лояльність клубу ніколи не змінювалась. Відтоді, як я переступив поріг Роми, я одразу відчув себе як вдома. Рома — мій дім, і відносини, які я встановив з уболівальниками Роми, — це те, що має для мене значення.

Через це я хотів би відповісти на деякі чутки, які циркулюють вже деякий час в інформаційному просторі.

Перш за все, я хотів би чітко заявити, що я ніколи не просив і не думав про те, щоб покинути цей великий клуб.

Відверто кажучи, останні кілька місяців були найбільш сумними в моїй кар'єрі. У футболі, як і в житті, є речі, які ми можемо контролювати, а є такі, які нам не підвладні. Ця травма належить до другої категорії.

Жоден футболіст не любить проводити дні на фізіотерапевтичній кушетці. Цей період перебування на віддаленні від моїх товаришів по команді супроводжується однією невдачею за іншою та став для мене справжнім випробуванням.

Мої партнери по команді завжди були й будуть на першому місці, але головним пріоритетом медичного персоналу є забезпечення того, щоб я зміг зробити значний внесок у другій половині цього сезону, як і в наступних сезонах також.

Я був відкритий до будь-яких рішень, запропонованих фахівцями, як короткострокових, так і довгострокових, і інсинуації про те, що я диктував план відновлення, не відповідають дійсності.

Виключивши будь-яких експертів, із якими я консультувався щодо застосування хірургічного втручання, я не маю іншого вибору, окрім як покладатися на досвід тих, хто стежить за моєю реабілітацією, яка, всупереч поширеній думці, дійсно включає в себе знеболюючі препарати. У великій кількості.

Першочерговим завданням є забезпечення того, щоб я міг грати за Рому на повну силу впродовж багатьох років.

Я дуже вдячний вам за терпіння й лояльність, із якими ви супроводжуєте мене на цьому важкому шляху до повернення. Я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч.

Користуючись нагодою, я також хочу подякувати Жозе та його команді за підтримку протягом останніх трьох сезонів і вітаю Даніеле в клубі.

Forza Рома!", — заявив англійський виконавець.

У поточній кампанії Смоллінг провів три матчі (245 хвилин).