Італія

Форвард прокоментував прийдешній матч у Суперкубку Італії.

Римський Лаціо в півфіналі Суперкубка Італії протистоятиме міланському Інтеру.

Напередодні гри нападник "орлів" Чіро Іммобіле розповів про настрій усередині команди та пригадав чутки, що пов’язували його з переїздом до Саудівської Аравії, де й відбуватиметься гра.

"Ні, ми відчуваємо вагу матчу і важливість гри. Це трофей здобувається через два фінали: ви граєте півфінал і фінал протягом трьох днів. Часу на підготовку до всіх матчів мало, але ми щасливі й пишаємось тим шляхом, який подолали минулого року. Хочемо насолодитись ним повною мірою.

Очевидно, що мені трохи не вистачає ігрового ритму, бо я був відсутній протягом трьох тижнів, тому було важливо зіграти хоч 15 хвилин проти Лечче, щоб повернутись у стрій. У мене був шанс потренуватись і попрацювати, щоб бути на висоті.

Ми завжди думаємо про минулі матчі проти окремих суперників. Попередній матч проти Інтера був хорошим випробуванням для нас. Ми зіграли 40 хвилин якісного футболу, але, на жаль, не дограли до кінця. Щось потрібно з цим робити.

Я пережив результат останнього римського дербі погано, у маленькій кімнаті на Олімпіко за спогляданням на телеекран замість того, щоб бути з моїми товаришами по команді.

Для нас було важливо пройти до наступного раунду Кубка Італії й забезпечити безперервність результатів роботи, яку ми виконуємо в чемпіонаті.

Після гри я попросив команду забути про те, що сталося, думати про чемпіонат, про те, що які гол ми тоді пропустили, думати про перемоги і поразки, а не про наступну гру.

У нас ніколи не було проблем всередині. Після матчу проти Емполі мав промову до команди через те, що, як капітан, відчував себе зобов'язаним захищати атмосферу в роздягальні.

Нам просто не вистачало стабільності в результатах, команда завжди працювала на максимумі й віддавала все на поле: іноді це виходило погано, особливо на початку сезону, але потроху ми вдосконалюємось.

Саудівська Аравія? Це країна із зростаючим рівнем футболу. Порівняно з 2019 роком інфраструктура покращується. Зараз усі дивляться на Аравію і вірять, що в майбутньому тут може бути великий чемпіонат.

У минулому в мене були кілька розмов із місцевими клубами, але в підсумку нічого не було досягнути. Я завжди намагався бути максимально чітким і чесним — я вирішив залишитись у Лаціо і продовжувати проєкт по зростанню команди й клубу.

Сергій? Можливо, ви в Аравії відкриваєте його для себе зараз, але ми насолоджувались його грою впродовж багатьох років. Він — великий чемпіон, і ми зараз говоримо про сильного гравця, який творив історію Лаціо. Коли він пішов, ми сумували й бажали йому всього найкращого", — заявив італійський виконавець.

Матч Інтер — Лаціо відбудеться 19 січня, о 21:00.