Жуніор Мессіас (н. Мілан, 1,5 млн €)

Джед Спенс (з. Тоттенгем, ор)

Еміль Богінен (п. Салернітана, ор)

Федеріко Вальєтті (з. Віченца, по)

Брайан Бочі (з. Леччо, по)

Раду Дрегушін (з. Тоттенгем, 25 млн €)

Брайан Бочі (з. Леньяно, ор)

Сільван Гефті (з. Монпельє, ор)

Філіп Ягелло (п. Спеція, ор)

Жуніор Мессіас (н. Мілан, по)

Беркан Кутлу (п. Галатасарай, по)

Георге Пушкаш (н. Барі, ор)