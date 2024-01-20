Football.ua представляє таблицю з переходами в італійській Серії А під час зимового трансферного вікна 2024 року.
Філіппо Терраччано, ФК Мілан
20 січня 2024, 10:00
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
бк — без клубу
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Італії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу transfermarkt.
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Прийшли
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Пішли
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Паскуале Маццоккі (з. Салернітана, 3 млн €)
Хамед Жуніор Траоре (п. Борнмут, ор)
Давіде Костанцо (з. Портічі, по)
Сіріл Нгонге (н. Верона, 18 млн €)
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Еліф Ельмас (п. РБ Лейпциг, 24 млн €)
Давіде Костанцо (з. Ангрі, ?)
Алессандро Дзанолі (з. Салернітана, ор)
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Прийшли
|
Пішли
|
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Емануеле Чічіреллі (н. Катанія, ?)
Тома Башич (п. Салернітана, ор)
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Прийшли
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Пішли
|
Тейджон Б'юкенен (п. Брюгге, 7 млн €)
Едді Сальседо (н. Ельденсе, по)
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Люсьєн Агуме (п. Севілья, ор)
Едді Сальседо (н. Леччо, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Філіппо Терраччано (з. Верона, 4,5 млн €)
Еміль Робак (н. Норрчепінг, по)
Даніель Мальдіні (п. Емполі, по)
Боб Мерфі Оморегбе (н. Фіоренцуола, по)
Маттео Габбія (з. Вільярреал, по)
Девіс Васкес (в. Шеффілд Венздей, по)
Жуніор Мессіас (н. Дженоа, по)
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Жуніор Мессіас (н. Дженоа, 1,5 млн €)
Боб Мерфі Оморегбе (н. Сестрі Леванте, ор)
Даніель Мальдіні (п. Монца, ор)
Раде Крунич (п. Фенербахче, ор)
Девіс Васкес (в. Асколі, ор)
|
Прийшли
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Пішли
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Ісак Гін (з. Верона, 8,5 млн €)
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Надір Дзортеа (з. Фрозіноне, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Дін Гейсен (з. Ювентус, ор, 0,65 млн €)
Ола Сольбаккен (н. Олімпіакос, по)
|
Ола Сольбаккен (н. Урава Редс, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Філіппо Ранокк'я (п. Емполі, по)
Марлі Аке (н. Удінезе, по)
Джанлука Фработта (з. Барі, по)
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Філіппо Ранокк'я (п. Палермо, 4 млн €)
Дін Гейсен (з. Рома, ор, 0,65 млн €)
Джанлука Фработта (з. Козенца, ор)
Марлі Аке (н. Івердон Спорт, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Давіде Фараоні (з. Верона, ор)
Едуард Дуцу (з. Анкона, по)
Ельйон Точі (н. Сестрі Леванте, по)
Бруно Праті (з. Черіньола, по)
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Бруно Праті (з. Гроссето, ор)
Едуард Дуцу (з. Віртус Франкавілья, ор)
Нікколо П'єроцці (з. Салернітана, ор)
Ельйон Точі (н. Про Сесто, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Міхайло Ілич (з. Партизан, 4,5 млн €)
Себастьян Бреза (в. Івердон Спорт, по)
Хоакін Соса (з. Динамо Загреб, по)
|
Себастьян Бреза (в. Монреаль, ва)
Кевін Боніфаці (з. Фрозіноне, ор)
Хоакін Соса (з. Монреаль, ор)
|
Прийшли
|
Пішли
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Анге Коменан Н'Гессан (з. Тернана, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Даніель Мальдіні (п. Мілан, ор)
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Франко Карбоні (з. Тернана, ор)
|
Прийшли
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Пішли
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Лаутаро Джаннетті (з. Велес Сарсфілд, ва)
Едоардо Піана (в. Алессандрія, по)
|
Едоардо Піана (в. Мессіна, ор)
Марко Балларіні (п, Трієстіна, ор)
Аксель Гессан (з. Волендам, ор)
Марлі Аке (н. Ювентус, по)
|
Прийшли
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Пішли
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Агустін Альварес (н. Сампдорія, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Саба Гоглічідзе (з. Торпедо Кутаїсі, 0,45 млн €)
Шимон Журковські (п. Спеція, ор)
Альберто Черрі (н. Комо, ор)
Франческо Донаті (з. Леччо, по)
|
Франческо Донаті (з. Ареццо, ор)
Ловро Штубляр (в. Домжале, ор)
Даніель Мальдіні (п. Мілан, по)
Філіппо Ранокк'я (п. Ювентус, по)
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Прийшли
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Пішли
|
Нікколо П'єроцці (з. Фіорентина, ор)
Алессандро Дзанолі (з. Наполі, ор)
Тома Башич (п. Лаціо, ор)
Мікаел (н. Амеріка Мінейро, по)
|
Паскуале Маццоккі (з. Наполі, 3 млн €)
Еміль Богінен (п. Дженоа, ор)
|
Прийшли
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Пішли
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Сантьяго П'єротті (н. Колон, 1,2 млн €)
Еету Мьоммьо (н. Гапнарф'єрдюр, по)
|
Джакомо Фатіканті (п. Тернана, ор)
Марцин Лістковські (н. Леччо, ор)
Зінедін Смайлович (з. Леччо, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Ісак Гін (з. Аталанта, 8,5 млн €)
Філіппо Терраччано (п. Мілан, 4,5 млн €)
Мартін Онгла (п. Гранада, 2,7 млн €)
Яя Каллон (н. Барі, ор)
Давіде Фараоні (з. Фіорентина, ор)
Сіріл Нгонге (н. Наполі, 18 млн €)
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Прийшли
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Пішли
|
Фарес Геджеміс (н. Руен, 0,3 млн €)
Кевін Боніфаці (з. Болонья, ор)
Надір Дзортеа (з. Аталанта, ор)
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Карло Лулич (п. Барі, ?)
Мікеле Авелла (в. Брешія, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Жуніор Мессіас (н. Мілан, 1,5 млн €)
Джед Спенс (з. Тоттенгем, ор)
Еміль Богінен (п. Салернітана, ор)
Федеріко Вальєтті (з. Віченца, по)
Брайан Бочі (з. Леччо, по)
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Раду Дрегушін (з. Тоттенгем, 25 млн €)
Брайан Бочі (з. Леньяно, ор)
Сільван Гефті (з. Монпельє, ор)
Філіп Ягелло (п. Спеція, ор)
Жуніор Мессіас (н. Мілан, по)
Беркан Кутлу (п. Галатасарай, по)
Георге Пушкаш (н. Барі, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Джузеппе Кьоччі (в. Пескара, по)
Крістіан Травальїні (з. Тернана, по)
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Джузеппе Кьоччі (в. Понтедера, ор)
Крістіан Травальїні (з. Таранто, ор)
Гастон Перейро (п. Тернана, ор)