Італія

Інтер виглядає розкішно.

У рамках півфіналу Суперкубка Італії міланський Інтер у Саудівській Аравії не помітив римське Лаціо (3:0) на шляху до фіналу турніра. Після матчу, головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі прокоментував переможну гру своєї команди.

"Ми показали відмінну гру та правильний настрій з перших хвилин. Тепер зіграємо у фіналі, і за два дні нам потрібно встигнути відновитись – проти Наполі буде вкрай важко.

Лише 1:0 після першого тайму – єдиний негатив сьогодні, враховуючи скільки ми створили, але в підсумку ми виграли 3:0, двічі потрапивши в каркас воріт, так що в цілому я задоволений", — заявив італійський фахівець.

Фінал Суперкубку Італії між Інтером та Наполі відбудеться 22 січня, в Ер-Ріяді. Початок матчу о 21:00 за київським часом.