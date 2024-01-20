Італія

"Орли" програли без шансів.

У рамках півфіналу Суперкубка Італії міланський Інтер у Саудівській Аравії не помітив римське Лаціо (3:0) на шляху до фіналу турніра. Головний тренер "орлів" Мауриціо Саррі поспілкувався з журналістами після програної гри.

"Очевидно, що між нами та ними велика різниця, це стало ясно через чотири чи п'ять хвилин від початку гри. Але водночас різниця не така велика, як здавалося під час цього матчу. Ми не можемо недооцінювати ступінь, в якому ми допомогли їм перемогти

Мене дратує така поразка. Допустимо програти Інтеру, який показав себе високоякісною командою, яка має одну з найкращих ліній півзахисту у світі, але ми маємо прийняти на себе дуже велику частку провини за цей виступ. Це було жахливо", — сказав алленаторе Лаціо.

Фінал Суперкубку Італії між Інтером та Наполі відбудеться 22 січня, в Ер-Ріяді. Початок матчу о 21:00 за київським часом.