Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Італії, що відбувся 19 січня 2024 року, 21:00.

У рамках півфіналу Суперкубка Італії міланський Інтер у Саудівській Аравії не залишив шансів римському Лаціо.

Команда Сімоне Індзагі провела майже ідеальний поєдинок, за винятком того, що не реалізувала велику кількість гольових моментів.

Але й без того перевага "змій" була настільки значною, що суперники в підсумку завершили гру без жодного удару в площину воріт Янна Зоммера.

Натомість Інтер забив тричі й вийшов до фіналу турніру, де зіграє проти Наполі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Лаціо в півфіналі Суперкубка Італії-2024:

Інтер — Лаціо 3:0

Голи: Тюрам, 17, Чалханоглу, 50, Фраттезі, 87

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (де Врей, 66) — Дарміан, Барелла (Фраттезі, 66), Чалханоглу (Асллані, 81), Мхітарян, Дімарко — Тюрам (Санчес, 73), Мартінес (Арнаутович, 74).

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хісай, 83), Гіла, Романьолі, Марушич (Пеллегріні, 66) — Гендузі (Луїс Альберто, 51), Ровелла (Катальді, 51), Весіно — Андерсон, Іммобіле, Педро (Ісаксен, 66).

Попередження: Чалханоглу — Романьолі, Весіно