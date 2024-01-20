Італія

Невдахам Суперкубка Італії потрібне підсилення атаки.

Фіорентина нещодавно спробувала нав’язати боротьбу за місце в фіналі Суперкубка Італії чинному чемпіону, неаполітанському Наполі (0:3), після чого стало зрозуміло, що клубу точно треба підсилення в нападі вже цієї зими.

"Лілії" тривалий час вели перемовини щодо 25-річного швейцарського нападника німецького Аугсбурга Рубена Варгаса, однак у підсумку не зійшлись у грошовому питанні з баварцями й вийшли з переговорного процесу.

Натомість італійці тепер дивляться в бік 23-річного уругвайського форварда мексиканської Америки Браяна Родрігеса.

Його влітку 2022 року придбали за 6 млн євро, тож цього разу представники Південної Америки починатимуть перемовини виключно із ставки, що перевищує 10 млн євро.

Родрігес уже заграний за збірну Уругваю й провів 21 матч, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.

У цьому сезоні на його рахунку 14 матчів на клубному рівні, 4 голи та один гольовий пас.