Італія

Є підозра, що без Мамукі Джугелі не обійшлося.

Італійський Емполі оголосив про перехід 19-річного грузинського захисника Саби Гоглічидзе з Торпедо Кутаїсі. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

Гравець молодіжної збірної Грузії підписав контракт до 30 червня 2028 року. За інформацією трансферного-порталу Трансфермаркт, сума переходу склала 450 тис. євро.

Саба Гоглічидзе є вихованцем кутаїського Торпедо. У 17 років він дебютував у найвищому дивізіоні Грузії. Загалом захисник провів 32 матчі у складі Торпедо у всіх турнірах, у яких відзначився однією результативною передачею. Також Гоглічидзе виступав за юнацькі збірні Грузії до 18 та 19 років та має у своєму активі чотири гри за молодіжну збірну своєї країни.