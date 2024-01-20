Італія

Незапланована перерва у грі тривала досить недовго.

Матч 21 туру італійської Серії А Удінезе — Мілан було перервано на 34-й хвилині першого тайму, передає офіційний сайт ліги.

Поєдинок, який проходить на Стадіо Фріулі в Удіне, тимчасово зупиняли через расистські вигуки у бік голкіпера гостей Майка Меньяна. Про неприйнятну поведінку вболівальників рефері повідомив сам 28-річний француз.

Весь склад "россонері" ненадовго залишив поле у знак протесту, але вже невдовзі, коли ситуація стабілізувалася, гравці повернулися і головний арбітр Фабіо Мареска вирішив продовжити матч.

Слідкувати за головними подіями поєдинку можна на нашому сайті. Зараз команди пішли на перерву за рахунку 1:1. Голами у першому таймі відзначилися Самарджич і Лофтус-Чік.