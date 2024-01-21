Італія

"Фріульці" вибачилися перед Меньяном.

Футбольний клуб Удінезе виступив із заявою стосовно расистського скандалу під час матчу чемпіонату Італії між "фріульцями" та Міланом.

"Удінезе просить вибачення і засуджує всі акти расизму і насильства. Ми підтверджуємо своє неприйняття будь-яких форм дискримінації та висловлюємо глибоку солідарність із гравцем Мілана Майком Меньяном у світлі сумного епізоду, що відбувся у суботу на нашому стадіоні.

Удінезе співпрацюватиме з усіма слідчими органами, щоб забезпечити негайне з'ясування обставин інциденту, з метою вжиття всіх необхідних заходів для покарання винних.

Продовжуватимемо старанно працювати, як ми завжди це робили, щоб сприяти різноманітності та інтеграції всіх етнічних груп, культур та мов серед наших гравців, співробітників, жителів міста та вболівальників, які завжди виявляли справедливість", — йдеть в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, на 33-й хвилині матчу Удінезе-Мілан, воротар "россонері", вказуючи на трибуни, пішов до головного судді Фабіо Марескі та поскаржився на расистські вигуки фанатів домашньої команди. Рефері, вислухавши француза, прийняв рішення перервати матч та відвести команди з поля. Обурений Меньян пішов у підтрибунне приміщення, знявши рукавички. Партнери наздогнали його та переконали повернутися на поле.