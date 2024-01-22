Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 21 січня 2024 року, 19:30.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії А генуезький Дженоа з Русланом Маліновським у складі на виїзді здолав Салернітану.

Команда Альберто Джилардіно надзвичайно швидко пропустила в цій грі, проте й відігралась не менш блискавично, тож наче й не зауважила на невдалий старт гри.

Однак у подальшому в першому таймі з голами для обох команд було набагато складніше, тож довелось чекати на другу половину, під час якої Дженоа використав поодинокий момент на початку й потім утримував здобуту перевагу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Салернітана — Дженоа в 21 турі італійської Серії A-2023/24:

Салернітана — Дженоа 1:2

Голи: Мартегані, 2 — Ретегі, 13, Гудмундссон, 57 (пен.)

Салернітана: Очоа — П'єроцці, Д'ємбер, Ловато (Іквуемесі, 75), Брадарич (Леговські, 83) — Мартегані (Данилюк, 83), Маджоре, Башич (Кастанос, 69) — Кандрева, Чауна (Дзанолі, 75) — Сімі

Дженоа: Мартінес — Вольякко (Торсбі, 71), Бані, Васкес — Френдруп, Маліновський, Бадель, Стротман (Екубан, 87), Спенс — Ретегі, Гудмундссон

Попередження: Френдруп, 29, Бадель, 45+1, Бані, 60, Вольякко, 70, Мартінес, 90+1