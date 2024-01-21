Італія

Завершився п'ятий поєдинок 21 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії А Салернітана приймала Дженоа на Стадіо Арекі.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Мартегані. Ще у першій половині першого тайму гості відповіли результативним ударом Ретегі. "Грифони" зуміли відзначитися вдруге вже у другому таймі — гол Гудмундссона з пенальті виявився вирішальним у поєдинку. Український півзахисник генуезького клубу Руслан Маліновський відіграв матч повністю.

Салернітана — Дженоа 1:2

Голи: Мартегані, 2 — Ретегі, 13, Гудмундссон, 57 (пен.)

Попередження: Френдруп, 29, Бадель, 45+1, Бані, 60, Вольякко, 70, Мартінес, 90+1

Салернітана: Очоа — П'єроцці, Д'ємбер, Ловато (Іквуемесі, 75), Брадарич (Леговські, 83) — Мартегані (Данилюк, 83), Маджоре, Башич (Кастанос, 69) — Кандрева, Чауна (Дзанолі, 75) — Сімі

Дженоа: Мартінес — Вольякко (Торсбі, 71), Бані, Васкес — Френдруп, Маліновський, Бадель, Стротман (Екубан, 87), Спенс — Ретегі, Гудмундссон