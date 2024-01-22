Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу фіналу Суперкубка Італії, який пройде 22 січня і розпочнеться о 21:00.

У фінальному матчі за Суперкубок Італії-2024 поміж собою зіграють неаполітанський Наполі та міланський Інтер.

Наполі — Інтер

Понеділок, 22 січня, 21:00, стадіон Мрсул Парк, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Арбітр зустрічі — Антоніо Рапуано

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Зрештою, ми прийшли до того, що й так напрошувалось саме по собі. За Суперкубок Італії змагатимуться чинний чемпіон країни та володар Кубку Італії. Якщо для підтвердження цієї істини потрібно було вигадувати турнір у форматі "фіналу чотирьох", то й нехай. Гірше точно не стало, а нині "зайві" гроші всім стануть у нагоді, тож можна й у Саудівській Аравії на запрошення в футбол пограти.

І якщо для неаполітанського Наполі півфінальний матч проти Фіорентини був можливістю перевірити, чи живий узагалі пацієнт, то міланський Інтер проти римського Лаціо провів таку гру, що після її завершення поставало тільки одне слушне запитання — навіщо решта команд узагалі долала цей тривалий шлях на Близький Схід, якщо Суперкубок, скоріше за все, не залишить межі клубного музею "нерадзуррі".

Можливо, такий висновок ми робимо трохи завчасно та необачно, і команда Вальтера Маццаррі ще побореться в фіналі, у чому ми точно не сумніваємось. Але не дивлячись на той факт, що обидві півфінальні гри завершились із рахунком 3:0 на користь учасників вирішальної гри, це все ж таки були геть різні перемоги за ступенем упевненості.

Керманич Наполі намагається рятувати становище так, як може. Тоді він вигадав схему з трьома центральними захисниками й вона спрацювала — Фіорентина так і не змогла розпечатати ворота, хоч проблеми в обороні "Партенопеї" все одно були присутні. Інтер тим часом зіграв у свій фірмовий футбол зразка поточної кампанії й Лаціо на полі ми так і не побачили — успіх, якому позаздрив би навіть Жозе Моурінью.

Як наслідок, "змій" зараз усі записують до дострокових переможців змагання. Небезпідставно, тим паче, що Наполі ще й гратиме без Осімгена в атаці, тож залишається покладатись лише на гольову форму Сімеоне та вдачу. Маццаррі хотіли звільнити ще перед Суперкубком, але дали можливість поборотись за трофей. Очевидно, що висновки після гри не змусять на себе довго очікувати, тож і для тренера "південців" цей вечір буде мати особливе забарвлення.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит на перемогу в турнірі: успіх "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 1.71, а звитяга "орлів" — 5.70. Якщо буде нічия у основний час, на таку подію пропонується показник 4.15.

Орієнтовні склади

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Маццоккі, Каюсте, Лоботка, Руї — Політано, Сімеоне, Кварацхелія.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалахноглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.

Не зіграють: Натан, Траоре, Осімген, Замбо-Ангісса — Куадрадо.

Останні матчі

Очні зустрічі

Наполі та Інтер поміж собою зустрічались 174 рази в рамках Кубка Італії та Серії A. 79 перемог на рахунку міланців, 51 — за неаполітанцями та ще 44 гри завершились унічию. Різниця голів 260:190 на користь "змій". Останній матч "нерадзуррі" виграли на початку грудня 2023 року з рахунком 3:0 на полі суперників. Голи забивали Хакан Чалханоглу, Ніколо Барелла та Маркус Тюрам.