Італія

Гравець відмітився доволі непоганим досягненням.

Шимон Журковські оформив хет-трик у матчі із Монцою та став першим польськім гравцем, який оформив хет-трик у Серії А - повідомляє Opta.

Окрім того, Шимон став першим представником Емполі з 2007 року, який забив тричі у одному матчі італійського чемпіонату після Ніколи Поцці, що забив чотири голи у грі з Кальярі.

Шимон перейшов до Емполі зі Спеції в оренду цієї зими.

Цього сезону він провів 19 матчів, забив 4 голи та віддав 1 асисти.