Гравець відмітився доволі непоганим досягненням.
Шимон Журковські - Getty Images
22 січня 2024, 12:38
Шимон Журковські оформив хет-трик у матчі із Монцою та став першим польськім гравцем, який оформив хет-трик у Серії А - повідомляє Opta.
Окрім того, Шимон став першим представником Емполі з 2007 року, який забив тричі у одному матчі італійського чемпіонату після Ніколи Поцці, що забив чотири голи у грі з Кальярі.
Шимон перейшов до Емполі зі Спеції в оренду цієї зими.
Цього сезону він провів 19 матчів, забив 4 голи та віддав 1 асисти.