Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють неаполітанський Наполі та міланський Інтер.
Стефан де Врей, Getty Images
22 січня 2024, 20:02
Неаполітанський Наполі та міланський Інтер зіграють поміж собою в Ер-Ріяді за Суперкубок Італії-2024.
Вальтер Маццаррі, після перемоги над Фіорентиною (3:0), залучив до стартового складу Дзербіна на лівому фланзі.
Сімоне Індзаггі, на тлі перемоги над римським Лаціо (3:0), використав із перших хвилин де Врея в центрі трійки центральних захисників.
Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Маццоккі, Каюсте, Лоботка, Дзербін — Політано, Сімеоне, Кварацхелія.
Запасні: Контіні-Барановський, Ідасяк, Демме, Руї, Зелінські, Нгонге, Ліндстрьом, Д’Авіно, Естігор, Джоеллі, Гаетано, Распадорі.
Запасні: Ді Дженнаро, Аудеро, Думфріс, Сенсі, Арнаутович, Классен, Фраттезі, Б’юкенен, Асллані, Аугусто, Біссек, Стабіле, Станкович, Санчес, Бастоні,.
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Ачербі — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.
Гра Наполі — Інтер почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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