Італія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють неаполітанський Наполі та міланський Інтер.

Неаполітанський Наполі та міланський Інтер зіграють поміж собою в Ер-Ріяді за Суперкубок Італії-2024.

Вальтер Маццаррі, після перемоги над Фіорентиною (3:0), залучив до стартового складу Дзербіна на лівому фланзі.

Сімоне Індзаггі, на тлі перемоги над римським Лаціо (3:0), використав із перших хвилин де Врея в центрі трійки центральних захисників.

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Маццоккі, Каюсте, Лоботка, Дзербін — Політано, Сімеоне, Кварацхелія.

Запасні: Контіні-Барановський, Ідасяк, Демме, Руї, Зелінські, Нгонге, Ліндстрьом, Д’Авіно, Естігор, Джоеллі, Гаетано, Распадорі.



Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Ачербі — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.