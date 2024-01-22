Італія

Туринці підсилили свою захисну ланку португальським гравцем.

Центральний захисник Тіагу Джало приєднався до Ювентуса, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

За даними журналіста Фабріціо Романо, Лілль отримав за 23-річного португальця 3,6 мільйони євро та може отримати 1,5 мільйона додатково в якості бонусів.

Джало підписав контракт із туринським клубом, розрахований до кінця червня 2026 року. Ювентус має опцію продовження угоди ще на два роки, додав Романо.

Diamo il benvenuto al nostro nuovo numero 3️⃣3️⃣ 🇵🇹👕 pic.twitter.com/kBQZwPKXe7 — JuventusFC (@juventusfc) January 22, 2024

За Лілль захисник провів 102 матчі, в яких відзначився 3 голами і 2 асистами. Зараз Джало продовжує відновлення після розриву "хрестів" у березні 2023 року.