Туринці підсилили свою захисну ланку португальським гравцем.
Тіагу Джало (праворуч), фото Ювентус
22 січня 2024, 21:10
Центральний захисник Тіагу Джало приєднався до Ювентуса, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.
За даними журналіста Фабріціо Романо, Лілль отримав за 23-річного португальця 3,6 мільйони євро та може отримати 1,5 мільйона додатково в якості бонусів.
Джало підписав контракт із туринським клубом, розрахований до кінця червня 2026 року. Ювентус має опцію продовження угоди ще на два роки, додав Романо.
За Лілль захисник провів 102 матчі, в яких відзначився 3 голами і 2 асистами. Зараз Джало продовжує відновлення після розриву "хрестів" у березні 2023 року.